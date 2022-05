Skriniar: "All'Inter sto bene, ogni 6 mesi speculazioni di calciomercato" (Di martedì 31 maggio 2022) ... 'ogni anno, se non ogni sei mesi, leggo speculazioni su questo tema', ha detto. ' Io non so nulla di concreto, so che ho un contratto con l'Inter e che sono soddisfatto: sto benissimo '. 'Lo ... Leggi su sport.sky (Di martedì 31 maggio 2022) ... 'anno, se nonsei, leggosu questo tema', ha detto. ' Io non so nulla di concreto, so che ho un contratto con l'e che sono soddisfatto: sto benissimo '. 'Lo ...

