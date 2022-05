Sequestrati a un cinese 65mila euro | era un evasore “totale” residente da oltre 20 anni in Italia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 maggio 2022) (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Menaggio hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali emessa dal G.I.P del Tribunale di Como, con la quale è stato disposto il sequestro preventivo di denaro, nei confronti di undavent’in, indagato per aver omesso di presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi, nonché aver occultato tutte le scritture contabili della società di cui era amministratore, al fine di evadere le imposte sui redditi. L’attività di verifica, condotta dalle Fiamme Gialle nei confronti di una società operante nel settore delle confezioni per adulti, ha consentito di ricostruire l’amministrazione di fatto della stessa in capo all’imprenditore, il quale aveva fittiziamente intestato ...