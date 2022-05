Santoro | «Avere una tv più o meno libera è una opzione politica» Un gruppo di parlamentari raccoglie l’appello

(Di martedì 31 maggio 2022) L’eco dell’evento Pace Proibita di Michelearriva a qualche passo da Montecitorio. Nella sala ricevimenti dell’Hotel Capranichetta, undi– per la maggior parte delMisto – ha raccoltodel giornalista che si sta battendo per il vero pluralismo dell’informazione nella televisione pubblica e per garantire una voce pacifista nell’ambito dell’ecosistema mediatico italiano. La richiesta che arriva dalla conferenza stampa aperta dalla deputata Maria Laura Paxia è quella di far commissionare, a un istituto di statistica indipendente, un sondaggio per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini sul servizio pubblico della Rai. LEGGI ANCHE >dial Parlamento dopo l’evento Pace Proibita ...

Pubblicità

DavideMagno : @FilBarbera @marcestruzzo Il come ci sarà è fondamentale: non deve avere caratteri macchiettistici (tipo Ingroia o… -

Giornalettismo

C'è ancora molto spazio per la vita e per i sogni di MariaL a Sclerosi Multipla è una ...la propria storia e raccontare la risorsa inaspettata o super potere che hanno scoperto didopo ...Al rientro in campo i ragazzi di mister Ruggeri sembranoun'altra verve di gioco, prendono ... Scivolone,, Vasta, Alberto (60' Crupi), M. Tamà, Spuria, Konatè, Giummaresi. All: Giovanni ... Santoro e il pluralismo in tv, la richiesta di un sondaggio sulla Rai Le ragazze di Fenaroli sorprendono in avvio le supereroine di Zago(r), poi come in un film parte la musica, e il capitano decide di entrare in azione ...Rula Jebreal è l’ospite d’onore della puntata del 27 maggio de L’Aria che Tira, il programma tv di La7 condotto da Myrta ...