Rapporto Eurispes 2022 sulla digitalizzazione e pericoli informatici in Italia (Di martedì 31 maggio 2022) Solo il 22,8% degli Italiani non fa acquisti online. acquistando a domicilio, l’abitudine più diffusa è quella di ordinare i pasti a casa (44,6%). sul fronte degli spostamenti, la bicicletta viene utilizzata nel 28,6% dei casi, il monopattino elettrico nel 16%, mentre molti evitano i mezzi pubblici (40,4%) e i viaggi in treno e aereo (38,8%). Diffuso il ricorso alle videochiamate con parenti ed amici (60,8%) e l’acquisto di abbonamenti a piattaforme streaming (47,9%). quasi il 40% degli Italiani afferma di aver accresciuto le proprie competenze informatiche dall’inizio della pandemia e ad utilizzare strumenti che prima non usava (45,5%). Il telefonino si usa sempre più spesso a letto, al risveglio o prima di dormire (66,1%). In tanti usano il cellulare mentre camminano (42,7%) e anche (23,9%) mentre guidano (23,9%) La diffusione dell’e-commerce A ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 31 maggio 2022) Solo il 22,8% deglini non fa acquisti online. acquistando a domicilio, l’abitudine più diffusa è quella di ordinare i pasti a casa (44,6%). sul fronte degli spostamenti, la bicicletta viene utilizzata nel 28,6% dei casi, il monopattino elettrico nel 16%, mentre molti evitano i mezzi pubblici (40,4%) e i viaggi in treno e aereo (38,8%). Diffuso il ricorso alle videochiamate con parenti ed amici (60,8%) e l’acquisto di abbonamenti a piattaforme streaming (47,9%). quasi il 40% deglini afferma di aver accresciuto le proprie competenze informatiche dall’inizio della pandemia e ad utilizzare strumenti che prima non usava (45,5%). Il telefonino si usa sempre più spesso a letto, al risveglio o prima di dormire (66,1%). In tanti usano il cellulare mentre camminano (42,7%) e anche (23,9%) mentre guidano (23,9%) La diffusione dell’e-commerce A ...

Pubblicità

enpaonlus : Su #caccia, #sperimentazione e #circo, gli italiani più sensibili delle Istituzioni. Serve una svolta su animali us… - enpaonlus : Gli animali sono parte della famiglia, non sono in competizione o alternativi ai figli. LEGGI IL FOCUS ??… - enpaonlus : Triste constatare che le Istituzioni siano sempre, sempre indietro rispetto ai cittadini… ?@lazampa? ?@Eurispes?? ?… - Alessan88465179 : Il rapporto Eurispes dice che la scuola è al 71% dei consensi Il gradimento nei confronti dei sindacati arriva al 4… - PPasello : @elevisconti Il 33° rapporto Eurispes dice che la giustizia è molto in basso nella fiducia degli italiani ed un mot… -