Manchester City | futuro in bilico per Sterling

Pubblicità

SkySport : Manchester City, Noel #Gallagher in ospedale: testata col padre di Ruben #Dias #SkySport #ManCity - waltersafarian : Se cargo al PSG Se cargo al Chelsea Se cargo al Manchester City Se cargo al Liverpool - mauro_suma : Nel 2007 United e Liverpool, quindici anni dopo City e Liverpool, Carlo Re contro le grandi inglesi #Manchester… - TurkeyPSG : ?? Messi ?? Manchester City - gxallavichx : Manchester city e PSG AHAHAHAHHAHAHAHAHAH -

Il giocatore vuole lasciare il. Jesus è molto vicino a firmare con i Gunners, è molto adatto al calcio inglese e vuole restare in Inghilterra e l'Arsenal vuole fare una bella offerta, ...Secondo quanto riporta 'Footmercato', infatti, uno dei club in lizza per comprare l'attaccante del Milan sarebbe il. Nonostante una rosa di lusso e l'arrivo di Haaland, gli inglesi ...Il Milan è alle prese con le grosse novità societarie, ma anche con il calciomercato. Attenzione all'arrivo di Sterling nello scambio ...Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina, parla in conferenza stampa per presentare la Finalissima con l'Italia: "Oggi la mia famiglia è in Inghilterra e tutti gli argentini vorrebbero vincere. Tutt ...