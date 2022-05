M5S,Giarrusso: ”E’ allo sbando, è una autocrazia, lo chiamino ‘Contestelle”’ (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lasciare il Movimento 5 Stelle mi è costato moltissimo dal punto di vista emotivo e sino a pochi minuti dal mio annuncio, sono stato molto male perché ho creduto nella forza rivoluzionaria del movimento”. Lo afferma all’AdnKronos l’eurodeputato catanese Dino Giarrusso ‘uscito’ nei giorni scorsi dal M5S. “Se penso e vedo però – aggiunge – a quello che avviene ancora oggi nel movimento, credo che la mia è stata una scelta coerente con i miei valori”. In merito alle polemiche emerse dopo il suo ‘addio’ al M5S, in risposta al leader Conte, Giarrusso osserva: “Da parte sua non mi aspettavo certe cadute di stile. E’ stato un ottimo presidente del Consiglio, il miglior rappresentante dell’Italia in Europa, e non rinnego la mia stima nei suoi confronti. Ma come capo politico non posso dire lo stesso e lo sta dimostrando ogni giorno”. “Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lasciare il Movimento 5 Stelle mi è costato moltissimo dal punto di vista emotivo e sino a pochi minuti dal mio annuncio, sono stato molto male perché ho creduto nella forza rivoluzionaria del movimento”. Lo afferma all’AdnKronos l’eurodeputato catanese Dino‘uscito’ nei giorni scorsi dal M5S. “Se penso e vedo però – aggiunge – a quello che avviene ancora oggi nel movimento, credo che la mia è stata una scelta coerente con i miei valori”. In merito alle polemiche emerse dopo il suo ‘addio’ al M5S, in risposta al leader Conte,osserva: “Da parte sua non mi aspettavo certe cadute di stile. E’ stato un ottimo presidente del Consiglio, il miglior rappresentante dell’Italia in Europa, e non rinnego la mia stima nei suoi confronti. Ma come capo politico non posso dire lo stesso e lo sta dimostrando ogni giorno”. “Il ...

