Landini | ‘bene rete unica ma perplessi su modalità’

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – "L'accordo tra Tim, Open Fiber e Cdp per la costruzione della rete unica in fibra rappresenta di per sé una scelta di buon senso, ma le modalità ci lasciano perplessi". E' il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a commentare così la firma del mou che apre il 'cantiere' di una unica infrastruttura che dovrà nascere delle reti di Tim e Open Fiber in una società destinata ad essere controllata da Cassa depositi e prestiti. "L'Italia, infatti, – aggiunge il numero uno della Cgil – non può correre il rischio di perdere l'unico operatore telefonico domestico. Saremmo l'unico Paese in Europa ad esserne privi. Si completerebbe così quel ciclo devastante che ha origine dalla privatizzazione di Telecom della fine degli anni '90. Il nostro Paese non può sacrificare una delle più ...

