Isola 16, Soleil Sorge sbarca in Honduras e Alex Belli la taccia di incoerenza: “Hai fatto sei mesi di trash, non rinnegarlo!” (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la chimica artistica nata, morta e sepolta all’interno della Casa del Grande Fratello, Alex Belli e Soleil Sorge non hanno mai smesso di mandarsele a dire. Dopo le pulizie di primavera sui social dell’influencer, le frecciatine e le battutine al vetriolo degli ultimi mesi ci ha pensato l’attore romano a dare la stoccata finale. Almeno per ora. Durante una diretta a Isola party con la moglie Delia Duran, la conduttrice imitando Soleil Sorge, attualmente in Honduras, ha chiesto se gli mancava un pochino. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, immediata è stata la replica di Alex, che ha colto la palla in balzo per lanciare l’ennesima frecciatina: Se ci manchi? No Sole, non ci manchi assolutamente. Sai cosa ... Leggi su isaechia (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la chimica artistica nata, morta e sepolta all’interno della Casa del Grande Fratello,non hanno mai smesso di mandarsele a dire. Dopo le pulizie di primavera sui social dell’influencer, le frecciatine e le battutine al vetriolo degli ultimici ha pensato l’attore romano a dare la stoccata finale. Almeno per ora. Durante una diretta aparty con la moglie Delia Duran, la conduttrice imitando, attualmente in, ha chiesto se gli mancava un pochino. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, immediata è stata la replica di, che ha colto la palla in balzo per lanciare l’ennesima frecciatina: Se ci manchi? No Sole, non ci manchi assolutamente. Sai cosa ...

