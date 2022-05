Inflazione e bollette | l’indagine Altroconsumo | “Per un italiano su 3 le spese mediche un lusso L’80% ha cambiato abitudini per risparmiare”

(Di martedì 31 maggio 2022) L’aumento generalizzato dei prezzi, dovuto all’incremento del costo dell’energia e delle materie prime ed esacerbato dalla guerra in Ucraina, ha raggiunto cifre che non si toccavano da trent’anni. I rincari di spesa riguardano tutti i settori produttivi, le, il prezzo del carburante e dei prodotti alimentari. Con un’indagine statistica sugli effetti dell’, l’associazione di consumatoriha fotografato la condizione attuale delle famiglie italiane, rilevando che lesono cambiate in diversi contesti: nei consumi domestici, nell’alimentazione, nella mobilità e nello shopping, nel tempo libero e nell’assistenza sanitaria. Gli esiti della ricerca, presentata oggi al Festival del Giornalismo Alimentare di Torino, rilevano difficoltà anche per le...

Il salario Rosicchiato dall'inflazione: 'Si soffre di più lontano dai grandi centri' Nel mirino il ... gli sgravi parziali per alcune imprese e la riduzione degli oneri fiscali sulle bollette, ma ... 'I dati Eurostat sull'inflazione fotografano una drammatica realtà che denunciamo da mesi. L'aumento dei prezzi dell'8,1%, ... Non abbandoniamo cittadini e imprese, contro il caro bollette bisogna fare ... "E alla fine abbiamo pure l'inflazione record a maggio, +6,9% su base annua. Non accadeva dal 1986. In concreto saranno costi per oltre 500 euro in più all'anno per ogni famiglia solo per ... Dopo il rallentamento di aprile, l'inflazione in Italia torna ad accelerare salendo a un livello che non si registrava da marzo 1986 ...