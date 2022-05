Il Copasir apre un’indagine su Capuano per la cena tra Salvini e l’ambasciatore russo in Italia

(Di martedì 31 maggio 2022) Ilha apertosu Antonio, l’avvocato consulente di Matteoche lo avrebbe aiutato nell’organizzazione del viaggio in Russia. La conferma arriva dal presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza, Adolfo Urso, dopo che prima il Corriere della Sera e poi il quotidiano Domani avevano rivelato di un incontro organizzato datra il leader della Lega ein. In base alla legge sulla Sicurezza nazionale, la 124/2007, ilcomunica di aver avviato «le usuali procedure informative previste», pur ribadendo che «come consuetudine non esprime mai valutazioni politiche sull’attività dei parlamentari». Lacon...

Pubblicità

Destradipopolo : IL COPASIR APRE UN’INCHIESTA SUL VIAGGIO DI SALVINI A MOSCA IL PIANO DI CAPUANO, L’INCONTRO CON L’AMBASCIATORE RUSS… - paolo_solia : RT @TribvnvsPlebis: @Michele_Arnese Stupore? Il copasir apre un dossier? Ma cos'è, una dittatura? - TribvnvsPlebis : @Michele_Arnese Stupore? Il copasir apre un dossier? Ma cos'è, una dittatura? -

In base alla legge sulla Sicurezza nazionale, la 124/2007, ilcomunica di aver avviato "le usuali procedure informative previste", pur ribadendo che "come consuetudine non esprime mai ......russa in Europa dal 2014 ad oggi" ha rilanciato questo allarme pochi giorni fa ilche vuol ... Zelensky, la Nato chiude; Zelensky offre la Crimea, la Nato lo gela. E così via. Una totale ...Il comitato parlamentare ha fatto sapere di aver avviato le usuali procedure informative. Il consigliere del leader leghista che stava lavorando ...Letta: «Chiediamo delle risposte, questa vicenda non può terminare a tarallucci e vino». La risposta di Salvini: «Noi da settimane lavoriamo per la pace, il Pd parla solo di armi e guerra» ...