Flavio Insinna non si trattiene: presa di posizione in diretta (Di martedì 31 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Flavio Insinna non si trattine durante la diretta ed ha deciso di dire la sua in merito ad un argomento spigoloso. Il conduttore ha preso una posizione severa. Ecco che cosa ha detto. È uno dei personaggi televisivi più simpatici e seguiti dal pubblico. La spontaneità è sempre stata il suo cavallo di battaglia, tanto Leggi su youmovies (Di martedì 31 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non si trattine durante laed ha deciso di dire la sua in merito ad un argomento spigoloso. Il conduttore ha preso unasevera. Ecco che cosa ha detto. È uno dei personaggi televisivi più simpatici e seguiti dal pubblico. La spontaneità è sempre stata il suo cavallo di battaglia, tanto

Pubblicità

infoitcultura : L’Eredità, gaffe di Flavio Insinna in diretta: il presentatore confessa tutto - extraterra62 : RT @ZicaEliana: 'Un grande successo.Complimenti agli organizzatori per aver portato @insinnaflavio a Cassino,é stato Simpatico poter interl… - jminne23 : RT @ZicaEliana: 'Un grande successo.Complimenti agli organizzatori per aver portato @insinnaflavio a Cassino,é stato Simpatico poter interl… - ManySkills1701 : Ricordo che Amadeus nemmeno conosce MacGyver, qui per le teorie matematiche ci voleva quantomeno Flavio (Insinna) #isolitiignoti - AngelaPecorari : RT @ZicaEliana: 'Un grande successo.Complimenti agli organizzatori per aver portato @insinnaflavio a Cassino,é stato Simpatico poter interl… -