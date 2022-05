Eugenio in Via di Gioia, fuori il video di Quarta rivoluzione industriale feat Elio (Di martedì 31 maggio 2022) Quarta rivoluzione industriale è il nuovo singolo estratto da Amore e rivoluzione, l’atteso album degli Eugenio in Via di Gioia e in feat con Elio: il video Quarta rivoluzione industriale è il nuovo singolo estratto da Amore e rivoluzione, l’atteso album degli Eugenio in Via di Gioia, uscito il 20 maggio ed entrato direttamente nel podio della classifica Fimi/GFK dei vinili. Magistrale la partecipazione di Elio sul finale del brano, nello stesso tempo ironica e tragica. Elio interpreta il corrispettivo contemporaneo di quello che, negli anni Ottanta, era stato messo in scena da Paolo Villaggio ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 31 maggio 2022)è il nuovo singolo estratto da Amore e, l’atteso album degliin Via die incon: ilè il nuovo singolo estratto da Amore e, l’atteso album degliin Via di, uscito il 20 maggio ed entrato direttamente nel podio della classifica Fimi/GFK dei vinili. Magistrale la partecipazione disul finale del brano, nello stesso tempo ironica e tragica.interpreta il corrispettivo contemporaneo di quello che, negli anni Ottanta, era stato messo in scena da Paolo Villaggio ...

