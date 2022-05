Covid, le notizie di oggi. Speranza: "Auspico vaccino contro varianti in autunno". LIVE (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro della Salute avverte: "La curva del Covid in Italia migliora però dobbiamo comunque essere preparati e tutte le discussioni fatte a LIVEllo internazionale ci dicono che la partita non è finita: guarderemo con attenzione particolare quello che avviene nell'altro emisfero". Da domani non servirà più il green pass per entrare in Italia Leggi su tg24.sky (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro della Salute avverte: "La curva delin Italia migliora però dobbiamo comunque essere preparati e tutte le discussioni fatte allo internazionale ci dicono che la partita non è finita: guarderemo con attenzione particolare quello che avviene nell'altro emisfero". Da domani non servirà più il green pass per entrare in Italia

