Covid, in Campania incidenza al 13,66% e ricoveri in calo (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2.749 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.116 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 13,66%, stabile rispetto al 13,32 di ieri. Il bollettino della Regione non segnala decessi nelle ultime 48 ore ma solo una nuova vittima, risalente ai giorni precedenti. Continua a migliorare la situazione ospedaliera: i posti occupati nelle terapie intensive scendono a quota 19 (-2), quelli in degenza sono 382 (-2). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

