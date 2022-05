(Di martedì 31 maggio 2022) (Roma, 31/05/2022) - Per spazi indoor confortevoli e salubri la scelta del giusto impianto di condizionamento e la sua corretta manutenzione sono fattori imprescindibili Roma, 31/05/2022 - Isono una risorsa importante per il benessere in casa e nei luoghi di lavoro, soprattutto ora che l'estate è alle porte e con essa anche il caldo. Benché venga associato alla stagione estiva, in realtà, l'utilizzo a temperatura costante del condizionatore anche in inverno coniuga benessere, ecosostenibilità eeconomico. “La scelta del giusto impianto di condizionamento prevede innanzitutto la valutazione delle caratteristiche dell'abitazione e la definizioneobiettivi die utilizzo”, puntualizza Nicola Di Franco, titolare di. “Un aspetto ...

Pubblicità

LocalPage3 : Climanet: “Climatizzatori, conoscerli ed utilizzarli con consapevolezza per ottimizzare efficienza, salubrità degli… -

Adnkronos

... mentre per isiamo arrivati al numero di 3000 - fa notare Di Franco - Siamo l'unica ... infine, non ha certo trovata impreparata l'organizzazione diche è riuscita ad avviare le ...... mentre per isiamo arrivati al numero di 3000 - fa notare Di Franco - Siamo l'unica ... infine, non ha certo trovata impreparata l'organizzazione diche è riuscita ad avviare le ... Climanet: “Climatizzatori, conoscerli ed utilizzarli con consapevolezza per ottimizzare efficienza, salubrità degli ambienti e risparmio energetico (Roma, 31/05/2022) - Per spazi indoor confortevoli e salubri la scelta del giusto impianto di condizionamento e la sua corretta manutenzione sono ...La crisi energetica e la salvaguardia dell’ambiente sono due trend topic dell’attualità. Si tratta ovviamente di problemi che riguardano tutti, da cui dipende il ...