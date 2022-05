(Di martedì 31 maggio 2022) Anzichépoliticamente misure come ildibisogna farsi due domande su quello che è avvenuto ai salari negli ultimi anni. In Italia abbiamo una questione salariale enorme da affrontare e anche urgentemente. Parola di Nunzia, senatrice M5S ed ex ministro del Lavoro. “Quando cerchiamo i giovani per dare lavoro abbiamo un grande competitor che è ildi”, ha detto il leader di Confindustria. “Non credo affatto che il problema sia ildi. Il commissario Ue per il Lavoro, Nicolas Schmit, ha ribadito la sua importanza e ha anche suggerito di inserire misure diminimo garantito, qual è ildi, anche ...

Pubblicità

LA NOTIZIA

Per essere in regolache almeno il 70% dei lavoratori sia coperto. 'Ma noi al momento non ... Raitano (Sapienza): 'Sul minimo orario recuperare il ddl' - E il salario minimo legale 'Non è ...scorrere innanzitutto i nomi dei parlamentari cui è stata affidata la guida degli altri comitati. A partee Baldino si va da Giuseppe Brescia , vicino a Roberto Fico (sicurezza), a ... Catalfo: "Basta strumentalizzare il Reddito di cittadinanza" L’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, spiega in un’intervista a Fanpage.it che la reintroduzione dei voucher – chiesta dalla Lega – non è una soluzione, anzi. “Precarizzare il mercato del lavoro è ...Roma, 20 mag. (askanews) - "Reintrodurre i voucher sarebbe un errore, non una soluzione. Serve piuttosto serve una legge sul salario minimo e andare verso la stabilità dei lavoratori". Così la senatri ...