Cagliari, conferme sul nuovo allenatore: contatti per Inzaghi (Di martedì 31 maggio 2022) Il Cagliari cerca una nuovo allenatore per ritornare subito in Serie A. Filippo Inzaghi in pole position Sono tanti i nomi che sono stati fatti per quanto riguarda il nuovo allenatore del Cagliari che dovrà puntare subito al ritorno in Serie A. E tra questi c’è quello di Filippo Inzaghi. L’ex attaccante del Milan è in una situazione complicata con il Brescia di Massimo Cellino. La relazione fra il presidente e l’allenatore è ai ferri corti, ma la diatriba legale è vicina alla fine. Ognuno per la propria strada e contratto che sta per essere risolto consensualmente. Il patron del Cagliari Tommaso Giulini avrebbe chiesto all’ex proprietario degli isolani il permesso di trattare con Inzaghi. Il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Ilcerca unaper ritornare subito in Serie A. Filippoin pole position Sono tanti i nomi che sono stati fatti per quanto riguarda ildelche dovrà puntare subito al ritorno in Serie A. E tra questi c’è quello di Filippo. L’ex attaccante del Milan è in una situazione complicata con il Brescia di Massimo Cellino. La relazione fra il presidente e l’è ai ferri corti, ma la diatriba legale è vicina alla fine. Ognuno per la propria strada e contratto che sta per essere risolto consensualmente. Il patron delTommaso Giulini avrebbe chiesto all’ex proprietario degli isolani il permesso di trattare con. Il ...

Pubblicità

CagliariNews24 : Allenatore Cagliari, giungono conferme su Inzaghi: la situazione del tecnico - zazoomblog : Andreazzoli Cagliari nuove conferme: i rossoblù lo vogliono per la panchina - #Andreazzoli #Cagliari #nuove - CalcioNews24 : #Cagliari, c'è Andreazzoli per la panchina?? - serieApallone : Cagliari, tra partenze e conferme: Il Cagliari, dopo un'annata disastrosa c...... leggi di più sul sito… - Blacks_n_Blues : Tra le altre conferme del weekend: L'inutilità di Correa all'Inter La giusta retrocessione del Cagliari Sainz debol… -

Cagliari, conferme sul nuovo allenatore: contatti per Inzaghi Il Cagliari cerca una nuovo allenatore per ritornare subito in Serie A. Filippo Inzaghi in pole position Sono tanti i nomi che sono stati fatti per quanto riguarda il nuovo allenatore del Cagliari che dovrà puntare subito al ritorno in Serie A. E tra questi c'è quello di Filippo Inzaghi. L'ex attaccante del Milan è in una situazione ... Calciomercato Juventus/ Udogie - Bellanova, si inserisce Marotta. Stand - by per Di Maria ... o meglio arrivano conferme circa l'interesse di Federico Cherubini: i bianconeri devono sistemare ... classe 2000 di proprietà del Bordeaux ma che sarà riscattato dal Cagliari, dovrebbe avere un futuro ... Cagliari News 24 Murgia "I vini della Sardegna premiati dai mercati" CAGLIARI (ITALPRESS) - 'Il settore vitivinicolo in Sardegna è in crescita e i numerosi e meritati riconoscimenti ottenuti recentemente al ... Allenatore Cagliari, giungono conferme su Inzaghi: la situazione del tecnico L’ex presidente del Cagliari Massimo Cellino è stato contattato da Tommaso Giulini per trattare l’arrivo di Filippo Inzaghi Tra i nomi fuoriusciti per il nuovo allenatore sulla panchina del Cagliari, ... Ilcerca una nuovo allenatore per ritornare subito in Serie A. Filippo Inzaghi in pole position Sono tanti i nomi che sono stati fatti per quanto riguarda il nuovo allenatore delche dovrà puntare subito al ritorno in Serie A. E tra questi c'è quello di Filippo Inzaghi. L'ex attaccante del Milan è in una situazione ...... o meglio arrivanocirca l'interesse di Federico Cherubini: i bianconeri devono sistemare ... classe 2000 di proprietà del Bordeaux ma che sarà riscattato dal, dovrebbe avere un futuro ... Allenatore Cagliari, giungono conferme su Inzaghi: la situazione del tecnico CAGLIARI (ITALPRESS) - 'Il settore vitivinicolo in Sardegna è in crescita e i numerosi e meritati riconoscimenti ottenuti recentemente al ...L’ex presidente del Cagliari Massimo Cellino è stato contattato da Tommaso Giulini per trattare l’arrivo di Filippo Inzaghi Tra i nomi fuoriusciti per il nuovo allenatore sulla panchina del Cagliari, ...