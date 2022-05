Bonucci | “Ringrazio Messi per le parole sull’Italia” | poi il paragone con Chiellini

(Di martedì 31 maggio 2022) A poche ore dal fischio d’inizio di Italia-Argentina ai microfoni della Nazionale azzurra oltre al ct Roberto Mancini si è presentato anche il futuro capitano Leonardo. Il difensore italiano ha risposto ad alcune domande, ecco cosa è stato riportato da TMW:ha detto che non ci può essere un Mondiale senza di voi, la cicatrice è aperta?“Sì, fin quando non si giocherà sarà così. La colpa è nostra, bastava davvero poco per poterci giocare qualcosa di davvero unico per la carriera di un giocatore. Ringraziamoper le bellespese per noi, domani si incontreranno due nazionali vincenti e vogliamo portare a casa il trofeo”. Domaniti passerà il testimone“E’ doveroso goderci quest’ultima giornata con lui, è stato un grande compagno di campo e di vita. Da dopodomani ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Italia, Bonucci: 'Ringrazio Messi per le belle parole. Io diverso da Chiellini' -

TUTTO mercato WEB

È la raccolta fondi promossa da Martina Maccari , moglie di Leonardo, a favore dell'... Ha raccontato Martina: "tutte le persone che hanno contribuito donando, partecipando al ...Ranocchia e arrivato all'Inter dal Bari dove con l'amico, Leonardo, formo una coppia ... IL SALUTO A SQUADRA E TIFOSI - 'tutti i ragazzi della Curva, sono appagato di quello che ho ... LIVE TMW - Italia, Bonucci: "Ringrazio Messi per le belle parole. Io diverso da Chiellini" Ringraziamo Messi per le belle parole spese per noi, domani si incontreranno due nazionali vincenti e vogliamo portare a casa il trofeo”. Da dopodomani continuerò a fare ciò che ho sempre fatto, ...Ringraziamo Messi per le belle parole spese per noi, domani si incontreranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettatore per portare a casa il trofeo”. Lo ha detto il difensore della Juventus e ...