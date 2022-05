Alla scoperta di Pistoia

Leggi su panorama

(Di martedì 31 maggio 2022)non è una città turistica conosciuta come Firenze, Pisa, Lucca, ma ha tante bellezze e curiosità da scoprire e per le quali vale la pena visitarla. Nel 2017 è stata nominata Capitale della Cultura., crocevia degli antichi cammini di pellegrinaggio europei, con la via Francigena, il cammino di San Bartolomeo, la via Romea Germanica Imperiale, La Romea Strata Nonantolana Longobarda, il cammino di San Jacopo, offre la possibilità di conoscere la cultura e le tradizioni dei suoi borghi oltre ad apprezzare il bellissimo territorio che la circonda.è celebre per il suo zoo, creato nel 1970, che rappresenta una delle più importanti strutture zoologiche in Italia ed è anche conosciuta per il Blues; infatti il suo festival41a edizione è uno dei più longevi ed importanti d’Italia; qui si è esibito ...