A Cuneo torna ‘Spazzamondo’ | al via a grande raccolta di rifiuti con i cittadini

(Adnkronos) – Promuovere la partecipazione attiva da parte dei cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni e favorire la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente. Con questo obiettivo la Fondazione Crc promuove sabato 4 giugno, nel weekend della Giornata Mondiale dell'Ambiente e in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Cuneo, Anci Piemonte, Anpci, Uncem e Cooperativa Erica e con i Consorzi per la raccolta dei rifiuti, la seconda edizione di 'Spazzamondo. cittadini attivi per l'ambiente". L'iniziativa rappresenta il secondo appuntamento del programma 'La Generazione delle idee – Talento, Ambiente, Cultura e Inclusione', promosso dalla Fondazione Crc per celebrare i 30 anni della nascita e finalizzata a dare maggiore consapevolezza ...

