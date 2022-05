Ucraina, Zelensky lascia Kiev, visita il fronte a Kharkiv (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica ha fatto una sortita fuori dalla capitale Kiev, che non lascia quasi mai, per visitare i soldati al fronte nella regione di Kharkiv. "Voglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrdomenica ha fatto una sortita fuori dalla capitale, che nonquasi mai, perre i soldati alnella regione di. "Voglio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky rimuove capo della sicurezza a Kharkiv. A suo avviso 'non ha lavorato per la difesa della città'… - SkyTG24 : #Ucraina, Zelensky: “A Severodonetsk infrastrutture distrutte e 90% delle case danneggiato” - sole24ore : Zelensky: 'Su armi all'ucraina mi aspetto buone notizie dalla prossima settimana' - Il Sole 24 ORE… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Ucraina, Zelensky annuncia epurazione responsabile sicurezza a Kharkiv Secon… - attila_victory : @Sofiajeanne @LaStampa se vi foste sbattuti cosi ... a far rispettare a Zelensky gli accordi di Minsk + non continu… -