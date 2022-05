Tornano a crescere i fumatori in Italia. L’alert dell’Iss: “Sono +800mila dal 2019, pandemia ha influenzato le abitudini” (Di lunedì 30 maggio 2022) La pandemia inverte il trend dei fumatori in Italia. Tornano a crescere i tabagisti e, secondo l’Iss, esiste un legame con il Covid. Il report diffuso dall’Istituto superiore di Sanità in occasione della Giornata mondiale senza tabacco segnala circa 800mila fumatori in più rispetto al 2019, pari al 2% in più della popolazione. Un “segnale che desta preoccupazione”, dice il presidente Silvio Brusaferro ricordando l’importanza di “attivare azioni di prevenzione a partire dai più giovani”. A fumare è quasi un Italiano su quattro (il 24,2%): una percentuale che non era mai stata registrata dal 2006, poiché erano sempre seguiti stagioni di “stagnazione” e nel triennio 2017-19 addirittura una “costante diminuzione” delle fumatrici. Il 2022 invece fa segnare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Lainverte il trend deiini tabagisti e, secondo l’Iss, esiste un legame con il Covid. Il report diffuso dall’Istituto superiore di Sanità in occasione della Giornata mondiale senza tabacco segnala circa 800milain più rispetto al, pari al 2% in più della popolazione. Un “segnale che desta preoccupazione”, dice il presidente Silvio Brusaferro ricordando l’importanza di “attivare azioni di prevenzione a partire dai più giovani”. A fumare è quasi unno su quattro (il 24,2%): una percentuale che non era mai stata registrata dal 2006, poiché erano sempre seguiti stagioni di “stagnazione” e nel triennio 2017-19 addirittura una “costante diminuzione” delle fumatrici. Il 2022 invece fa segnare ...

