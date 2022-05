Sentiero degli Dei, turista cade: trasportata in ospedale con l’elisoccorso (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS, su richiesta della Centrale Operativa 118 di Salerno, è intervenuto a metà mattinata di oggi per soccorrere una donna straniera caduta all’altezza della mattonella 8 sul Sentiero degli Dei. L’escursionista, in compagnia di altre persone, si è procurata una ferita lacero contusa sopra la caviglia destra e l’importante emorragia le ha impedito di proseguire. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha altresì richiesto l’intervento dell’elisoccorso 118 di Salerno che, giunto sul posto, ha sbarcato al verricello sia l’elisoccorritore CNSAS che il medico. Valutata e stabilizzata, la paziente è stata recuperata a bordo con il verricello ed infine trasferita all’ospedale San Leonardo di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS, su richiesta della Centrale Operativa 118 di Salerno, è intervenuto a metà mattinata di oggi per soccorrere una donna straniera caduta all’altezza della mattonella 8 sulDei. L’escursionista, in compagnia di altre persone, si è procurata una ferita lacero contusa sopra la caviglia destra e l’importante emorragia le ha impedito di proseguire. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha altresì richiesto l’intervento del118 di Salerno che, giunto sul posto, ha sbarcato al verricello sia l’elisoccorritore CNSAS che il medico. Valutata e stabilizzata, la paziente è stata recuperata a bordo con il verricello ed infine trasferita all’San Leonardo di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso. ...

