Roland Garros 2022, day 9: Sinner a caccia dei quarti, Giorgi da sfavorita contro Kasatkina (Di lunedì 30 maggio 2022) Prosegue il Roland Garros 2022, secondo slam stagionale, entrato sempre più nel vivo con la seconda settimana. Le cose si sono messe bene fin da subito per l’Italia, con una straordinaria Martina Trevisan che ha centrato l’accesso ai quarti di finale. Nella giornata odierna, saranno due i connazionali che tenteranno di emularla. Andiamo a scoprire chi sono e contro chi giocano, ma anche quali altre partite sono in programma che promettono spettacolo in questo day 9. Occhi puntati su Jannik Sinner, giunto agli ottavi a Parigi per la terza volta in carriera e determinato a spingersi ancora più avanti. Finora non ha particolarmente brillato, faticando contro Carballes Baena al secondo turno (lasciando anche un set per strada) ed annullando ben 11 set point a McDonald in ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Prosegue il, secondo slam stagionale, entrato sempre più nel vivo con la seconda settimana. Le cose si sono messe bene fin da subito per l’Italia, con una straordinaria Martina Trevisan che ha centrato l’accesso aidi finale. Nella giornata odierna, saranno due i connazionali che tenteranno di emularla. Andiamo a scoprire chi sono echi giocano, ma anche quali altre partite sono in programma che promettono spettacolo in questo day 9. Occhi puntati su Jannik, giunto agli ottavi a Parigi per la terza volta in carriera e determinato a spingersi ancora più avanti. Finora non ha particolarmente brillato, faticandoCarballes Baena al secondo turno (lasciando anche un set per strada) ed annullando ben 11 set point a McDonald in ...

