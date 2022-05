RISULTATI: AEW Double Or Nothing 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Per festeggiare i 3 anni dalla sua nascita, la AEW ha proposto una vasta card per l’evento Double Or Nothing che si è tenuto alla T-Mobile Arena di Las Vegas in Nevada. Tanti titoli in palio, le due finali dell’Owen Hart Foundation Tournament e tanti altri match interessanti. Buy-In match: HOOK & Danhausen battono Tony Nese & Smart Mark Sterling Wardlow batte MJF Gli Hardys battono gli Young Bucks TBS Title: Jade Cargill (c) batte Anna Jay House of Black batte Death Triangle Finale Owen Hart Foundation Tournament maschile: Adam Cole batte Samoa Joe Finale Owen Hart Foundation Tournament femminile: D.M.D. Britt Baker batte Ruby Soho Scorpio Sky, Ethan Page, & Paige VanZant battono Sammy Guevara, Frankie Kazarian, & Tay Conti Kyle O’Reilly batte Darby Allin AEW Women’s Championship: Thunder Rosa (c) batte Serena ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 30 maggio 2022) Per festeggiare i 3 anni dalla sua nascita, la AEW ha proposto una vasta card per l’eventoOrche si è tenuto alla T-Mobile Arena di Las Vegas in Nevada. Tanti titoli in palio, le due finali dell’Owen Hart Foundation Tournament e tanti altri match interessanti. Buy-In match: HOOK & Danhausen battono Tony Nese & Smart Mark Sterling Wardlow batte MJF Gli Hardys battono gli Young Bucks TBS Title: Jade Cargill (c) batte Anna Jay House of Black batte Death Triangle Finale Owen Hart Foundation Tournament maschile: Adam Cole batte Samoa Joe Finale Owen Hart Foundation Tournament femminile: D.M.D. Britt Baker batte Ruby Soho Scorpio Sky, Ethan Page, & Paige VanZant battono Sammy Guevara, Frankie Kazarian, & Tay Conti Kyle O’Reilly batte Darby Allin AEW Women’s Championship: Thunder Rosa (c) batte Serena ...

