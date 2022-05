Perché la birra prodotta dall’urina potrebbe contribuire a salvare il mondo (Di lunedì 30 maggio 2022) La birra consuma moltissima acqua: infatti, la bevanda contiene oltre il 90% di H2O. Per far fronte alla carenza idrica globale causata dal cambiamento climatico, a Singapore potrebbero aver trovato il modo di consumarne molta di meno, proprio a partire da come viene prodotta la birra. In particolare, l’agenzia idrica di Singapore, come riporta la stampa internazionale, sta lanciando una birra artigianale prodotta principalmente dalle acque reflue. Un modo per “riciclare” l’acqua contenuta nell’urina e dimezzare gli sprechi. Ma come vengono trattate le acque reflue per trasformarsi in una fresca birra dissetante? Come riporta la stampa, le acque reflue vengono trasformate in tonnellate di acqua “ultra-pulita”, prima di essere utilizzate per creare la ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 30 maggio 2022) Laconsuma moltissima acqua: infatti, la bevanda contiene oltre il 90% di H2O. Per far fronte alla carenza idrica globale causata dal cambiamento climatico, a Singaporero aver trovato il modo di consumarne molta di meno, proprio a partire da come vienela. In particolare, l’agenzia idrica di Singapore, come riporta la stampa internazionale, sta lanciando unaartigianaleprincipalmente dalle acque reflue. Un modo per “riciclare” l’acqua contenuta nell’urina e dimezzare gli sprechi. Ma come vengono trattate le acque reflue per trasformarsi in una frescadissetante? Come riporta la stampa, le acque reflue vengono trasformate in tonnellate di acqua “ultra-pulita”, prima di essere utilizzate per creare la ...

