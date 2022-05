Oggi 7 537 casi Covid e 62 morti | la positività cala al 9 | 4%

Leggi su agi

(Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Sono 7.537 i nuoviregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 14.826 di ieri ma soprattutto i 9.820 di lunedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. Si tratta del dato più basso dell'anno: mai così pochidal 22 novembre 2021. I tamponi processati sono 80.177 (ieri 142.066) con il tasso di positivita' che scende dal 10,4% al 9,4%. I decessi sono 62 (ieri 27). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.631. In calo le terapie intensive, 5 pazienti in meno (ieri +10) con 13 ingressi giornalieri, e sono 255 in tutto, mentre nei reparti ordinari si contano 47 pazienti in piu' (ieri -114), per un totale di 5.281. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è il Lazio con 1.233 contagi, ...