Napoli su Bernardeschi? Il presidente De Laurentiis lo ha svelato in conferenza stampa (Di lunedì 30 maggio 2022) Nella giornata odierna il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Castel Di Sangro, che si terrà tra il 23 luglio e il 6 agosto dopo quello di Dimaro. Napoli De Laurentiis (Getty Images) De Laurentiis ha parlato anche delle voci di mercato che vedono Federico Bernardeschi vicino al Napoli. L’ex attaccante della Fiorentina non rinnoverà con la Juventus e potrebbe rivelarsi un’occasione di mercato importante a parametro zero. Il giocatore classe ’94 ha un ingaggio pari a 4 milioni di euro che, però, rappresentano il vero problema della trattativa. Di seguito le sue parole: Ho trattato personalmente Bernardeschi, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Nella giornata odierna ildel, Aurelio Deè intervenuto nelladi presentazione del ritiro estivo a Castel Di Sangro, che si terrà tra il 23 luglio e il 6 agosto dopo quello di Dimaro.De(Getty Images) Deha parlato anche delle voci di mercato che vedono Federicovicino al. L’ex attaccante della Fiorentina non rinnoverà con la Juventus e potrebbe rivelarsi un’occasione di mercato importante a parametro zero. Il giocatore classe ’94 ha un ingaggio pari a 4 milioni di euro che, però, rappresentano il vero problema della trattativa. Di seguito le sue parole: Ho trattato personalmente, ...

