Mafia, la cena con porchetta finisce col blitz della GdF: un banchetto per intimidire vittime e sodali (Di lunedì 30 maggio 2022) Mafia, gli uomini della Guardia di finanza mettono fine alla cena con porchetta organizzata da una coppia di fratelli in affari. È uno dei retroscena del blitz che all'alba di oggi ha svelato presunte "interferenze" di due fratelli imprenditori sulle aziende loro confiscate, a seguito di procedimento di prevenzione. Un momento "conviviale" che i due uomini d'affare attivi nel settore agricolo dell'Ennese – e tra i destinatari delle 12 misure cautelari eseguite dall'alba dai finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta – avevano organizzato in una delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Un banchetto "di lavoro", con la porchetta piatto forte del menù…

