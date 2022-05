“Ma sono loro”. Luigi Strangis e Alex, pubblico impazzito davanti alla foto due settimane dopo Amici 21 (Di lunedì 30 maggio 2022) L’edizione numero 21 di Amici si è conclusa due settimane fa con il successo di Luigi Strangis. È lui il successore di Giulia Stabile: Luigi ha prevalso nella sfida tra i due superfinalisti. Nel finale si sono infatti sfidati Luigi, in quanto vincitore del circuito del canto, e Michele, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore di categoria di 50 euro in gettoni d’oro. Per arrivare ad alzare il trofeo i due superfinalisti hanno affrontato due tornei paralleli: prima quello di canto e poi quello di danza. Il primo ad uscire nella sfida tra i 4 cantanti finalisti è stato Albe, poi è stata la volta di Sissi. Tra i due favoriti della vigilia, Luigi Strangis e Alex, l’ha spuntata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) L’edizione numero 21 disi è conclusa duefa con il successo di. È lui il successore di Giulia Stabile:ha prevalso nella sfida tra i due superfinalisti. Nel finale siinfatti sfidati, in quanto vincitore del circuito del canto, e Michele, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore di categoria di 50 euro in gettoni d’oro. Per arrivare ad alzare il trofeo i due superfinalisti hanno affrontato due tornei paralleli: prima quello di canto e poi quello di danza. Il primo ad uscire nella sfida tra i 4 cantanti finalisti è stato Albe, poi è stata la volta di Sissi. Tra i due favoriti della vigilia,, l’ha spuntata ...

