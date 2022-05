La storia dei «mangiatori inutili» da eliminare riportata dallo Zoo di 105 non è di un libro di Klaus Schwab (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 30 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto diverse segnalazioni che chiedevano di verificare l’autenticità di alcune frasi citate durante la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105 del 25 maggio 2022, che secondo i conduttori sarebbero tratte «da pagina 105» di un libro pubblicato nel 1993 da Klaus Schwab, presidente esecutivo del World economic forum (Wef). Nel passaggio citato in trasmissione, disponibile al minuto 9:15 di questo video, si sostiene che «Almeno 4 miliardi di “mangiatori inutili” saranno eliminati entro l’anno 2050 per mezzo di guerre limitate, epidemie organizzate di malattie mortali ad azione rapida e fame. L’energia, il cibo e l’acqua saranno mantenuti a livelli di sussistenza per la non-élite, iniziando con le popolazioni bianche dell’Europa occidentale e del Nord ... Leggi su facta.news (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 30 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto diverse segnalazioni che chiedevano di verificare l’autenticità di alcune frasi citate durante la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105 del 25 maggio 2022, che secondo i conduttori sarebbero tratte «da pagina 105» di unpubblicato nel 1993 da, presidente esecutivo del World economic forum (Wef). Nel passaggio citato in trasmissione, disponibile al minuto 9:15 di questo video, si sostiene che «Almeno 4 miliardi di “” saranno eliminati entro l’anno 2050 per mezzo di guerre limitate, epidemie organizzate di malattie mortali ad azione rapida e fame. L’energia, il cibo e l’acqua saranno mantenuti a livelli di sussistenza per la non-élite, iniziando con le popolazioni bianche dell’Europa occidentale e del Nord ...

