La discarica di Albano Laziale non è più sotto sequestro

(Di lunedì 30 maggio 2022) Dissequestrata ladi. A seguito di motivata istanza presentata nell'interesse della società Ecoambiente, previa verifica ad opera della polizia giudiziaria circa la correttezza dei dati, venerdì 27 maggio è stato eseguito il disdelladi Roncigliano ad. A darne notizia, il Procuratore della Repubblica, Giancarlo Amato, in una nota stampa. Dalla missiva, infatti, si legge che la società Ecoambiente ha adempiuto, per la parte di sua competenza, al deposito di idonee garanzie e finanziarie previste per la c.d. gestione post mortem dell'impianto, della durata di 30 anni una volta cessata la attuale fase di gestione corrente. L'intervenuta regolarizzazione, realizzata mediante costituzione di un deposito bancario vincolato ed a ...

