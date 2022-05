Italia Viva non ha pubblicato un tweet per augurare a Renzi «riconoscimenti analoghi» a quelli di Craxi (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 27 maggio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente una fotografia dell’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, scomparso nel 2000 ad Hammamet (Tunisia) dove si trovava in latitanza, insieme a un testo in cui si legge: «ItaliaViva plaude alla coraggiosa scelta toponomastica del comune di Arezza che intitola una via al Grande Esule Bettino #Craxi, a oltre vent’anni dalla scomparsa. Un giorno, speriamo il più lontano possibile, anche al nostro segretario toccheranno analoghi riconoscimenti!». Il tweet risulta pubblicato da un account chiamato «Italia Viva – Santiago», che si serve del logo creato dal partito di Matteo Renzi. Si tratta di un contenuto ... Leggi su facta.news (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 27 maggio 2022 è statouncontenente una fotografia dell’ex presidente del Consiglio Bettino, scomparso nel 2000 ad Hammamet (Tunisia) dove si trovava in latitanza, insieme a un testo in cui si legge: «plaude alla coraggiosa scelta toponomastica del comune di Arezza che intitola una via al Grande Esule Bettino #, a oltre vent’anni dalla scomparsa. Un giorno, speriamo il più lontano possibile, anche al nostro segretario toccheranno!». Ilrisultada un account chiamato «– Santiago», che si serve del logo creato dal partito di Matteo. Si tratta di un contenuto ...

Advertising

ItaliaViva : Basta instabilità con il Sindaco d'Italia: chi vince governa per 5 anni perché così hanno scelto i cittadini. Noi c… - marattin : In pochi decenni, da “vergogna d’Italia” (cit.) a orgoglio del mondo. Quando ci mettiamo, noi italiani siamo in gra… - matteorenzi : Orgoglioso di sostenere Marco Bucci che è un ottimo Sindaco di Genova e che continuerà ad esserlo anche con il sost… - cryptoEsseElle : @elio_vito @Roberto_Fico @g_brescia Come Italia Viva chiedeva da tempo del resto.... Ah no, questa forse no..... - GraziaDini : RT @ItaliaViva: Basta instabilità con il Sindaco d'Italia: chi vince governa per 5 anni perché così hanno scelto i cittadini. Noi ci siamo.… -