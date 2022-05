Fibra: Tim o Vodafone, sconti per i già clienti mobile (Di lunedì 30 maggio 2022) Fibra Tim o Vodafone per l’utenza domestica? La domanda del secolo per chi deve attivare una nuova linea fissa oppure vuole cambiare l’attuale operatore. Meglio Vodafone o WindTre sul fisso di casa? Fibra Tim o Vodafone, offerta Vodafone Se possiedi una SIM dell’operatore rosso la Fibra Vodafone costa solo 22,90€ al mese e se attivi tramite Web sul sito dell’operatore sono incluse anche chiamate illimitate verso fissi e mobili oltre navigazione Internet con connessione ultraveloce FTTH fino a 2,5 Gbps. Se non sei già in possesso di una SIM Vodafone il costo della Fibra è comunque in offerta a 24,90€ al mese invece di 29,99€ e non prevede alcun vincolo, si rinnova in automatico ogni 24 mesi. I costi di attivazione ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 30 maggio 2022)Tim oper l’utenza domestica? La domanda del secolo per chi deve attivare una nuova linea fissa oppure vuole cambiare l’attuale operatore. Meglioo WindTre sul fisso di casa?Tim o, offertaSe possiedi una SIM dell’operatore rosso lacosta solo 22,90€ al mese e se attivi tramite Web sul sito dell’operatore sono incluse anche chiamate illimitate verso fissi e mobili oltre navigazione Internet con connessione ultraveloce FTTH fino a 2,5 Gbps. Se non sei già in possesso di una SIMil costo dellaè comunque in offerta a 24,90€ al mese invece di 29,99€ e non prevede alcun vincolo, si rinnova in automatico ogni 24 mesi. I costi di attivazione ...

