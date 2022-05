Ferrari di lusso travolge cinque auto parcheggiate: botto inspiegabile, occhio al guidatore | Video (Di lunedì 30 maggio 2022) È diventato virale sui social un Video che mostra il momento in cui un conducente di una Ferrari da oltre 500mila euro si schianta contro una fila di cinque veicoli parcheggiati e poi scappa saltando fuori dall'auto. Il filmato è stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso che mostrano alcune auto, parcheggiate a diversi metri di distanza in una strada residenziale, venire travolte da una Ferrari in una frazione di secondo. Il conducente, vestito con maglietta e pantaloncini, ha provato freneticamente ad aprire entrambe le porte prima di arrampicarsi per uscire dal finestrino e correre via. Le fotografie scattate in seguito mostrano la Ferrari SF90 gravemente danneggiata nei pressi di Birmingham, nel Regno Unito. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) È diventato virale sui social unche mostra il momento in cui un conducente di unada oltre 500mila euro si schianta contro una fila diveicoli parcheggiati e poi scappa saltando fuori dall'. Il filmato è stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso che mostrano alcunea diversi metri di distanza in una strada residenziale, venire travolte da unain una frazione di secondo. Il conducente, vestito con maglietta e pantaloncini, ha provato freneticamente ad aprire entrambe le porte prima di arrampicarsi per uscire dal finestrino e correre via. Le fotografie scattate in seguito mostrano laSF90 gravemente danneggiata nei pressi di Birmingham, nel Regno Unito. ...

Advertising

contrasti_sport : ?? A #MonteCarloGP la #Ferrari si è concessa il lusso di sbagliare, ma gli errori non vanno d'accordo con le vittori… - petitcoeur93 : RT @444choupette: 1964 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso - rosangeblush : RT @444choupette: 1964 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso - desertfairyy : RT @444choupette: 1964 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso - AR13195 : È andata di lusso oggi! In condizioni normali, e senza gli errori di Ferrari con i pit stop, non avremmo mai vinto. #RedBull #MonacoGP #F1 -