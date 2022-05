Ex Ilva: verso proroga 2 anni salita Invitalia al 60% (Di lunedì 30 maggio 2022) La salita dello Stato al 60% di Acciaierie d'Italia attraverso Invitalia sarà prorogata, secondo quanto si apprende, di due anni, al 2024. La scadenza per il passaggio dall'attuale partecipazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Ladello Stato al 60% di Acciaierie d'Italia attrasaràta, secondo quanto si apprende, di due, al 2024. La scadenza per il passaggio dall'attuale partecipazione ...

Advertising

fisco24_info : Ex Ilva: verso proroga 2 anni salita Invitalia al 60%: Termini contratto siglato nel 2020 restano al momento invari… - corrmezzogiorno : #Bari Ex Ilva: verso proroga di due anni per aumento capitale Invitalia al 60 per cento - LaGazzettaWeb : Ex Ilva, verso la proroga a 2 anni della salita di Invitalia al 60% - PaoloBricco : RT @Siderweb: #Acciaio @AcciaieriedIT, l'intesa @ArcelorMittal-@Invitalia-#Ilva in AS verso il #closing. Attesa nelle prossime 24 ore la pr… - Siderweb : #Acciaio @AcciaieriedIT, l'intesa @ArcelorMittal-@Invitalia-#Ilva in AS verso il #closing. Attesa nelle prossime 24… -