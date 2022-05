Concorso docenti, prof bocciata ha scritto i calcoli sulle braccia. D’Avenia: “Nel nostro Paese l’agire politico è sostituito da quello burocratico” (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo scrittore e insegnante Alessandro D'Avenia, nel suo intervento su Il Corriere della Sera, commenta l'episodio che gli stato segnalato relativo al Concorso ordinario secondaria, alla prova scritta a crocette per l'insegnamento di Scienze, dove la prof che ha scritto a D'Avenia racconta di aver dovuto scrivere i calcoli sulle braccia. Tutto inutile perchè è stata bocciata come gli altri colleghi che hanno partecipato con lei alla sessione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Lore e insegnante Alessandro D'Avenia, nel suo intervento su Il Corriere della Sera, commenta l'episodio che gli stato segnalato relativo alordinario secondaria, alla prova scritta a crocette per l'insegnamento di Scienze, dove lache haa D'Avenia racconta di aver dovuto scrivere i. Tutto inutile perchè è statacome gli altri colleghi che hanno partecipato con lei alla sessione. L'articolo .

