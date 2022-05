Calcio: Gravina 'preoccupato per stabilità del sistema' (Di lunedì 30 maggio 2022) "Mi dispiace che ci sia stata una distorta applicazione del Decreto Crescita, per non parlare delle conseguenze sui vivai. Sono molto preoccupato per la stabilità del sistema". Lo ha detto il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Mi dispiace che ci sia stata una distorta applicazione del Decreto Crescita, per non parlare delle conseguenze sui vivai. Sono moltoper ladel". Lo ha detto il ...

