Calcio | Finalissima 2022 | i precedenti tra Italia e Argentina Solo amichevoli dal 1990 in poi

(Di lunedì 30 maggio 2022) Mercoledì 1 giugno lo Stadio di Wembley sarà teatro della “”, ovverosia una partita secca che metterà di fronte la vincitrice dell’ultimo Europeo (l’) e la trionfatrice dell’ultima Copa America (l’). Si tratterà a suo modo di un piccolo evento storico, perché rappresenterà il primo scontro ufficiale tra le due nazionali nel XXI secolo. Sono infatti quasi 32 anni che le squadre non si sfidano al di fuori del contesto “amichevole”.si affrontano per la prima volta il 5 dicembre 1954 allo Stadio Olimpico di Roma. È, appunto, un’amichevole, vinta dagli azzurri per 2-0. Bisogna invece aspettare il 19 giugno 1974 per trovare una partita ufficiale. Quel giorno, a Stoccarda, va in scena la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali. ...

Parole da leader per Giorgio Chiellini che a Wembley - dove ha vinto gli Europei - lascerà la Nazionale nella contro l'Argentina. Il rimpianto non può non essere il Mondiale: ' Credo nel ...