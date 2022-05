Atletica: Golden Gala, Tortu, Desalu e Patta in gara nei 200 metri (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Duecento metri di fuoco. Tutti d'un fiato, sulla pista dell'Olimpico che sui 200 rievoca storie leggendarie, per accendere la serata del Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, tuttora primatista d'Europa della specialità (19.72). La quinta tappa della Wanda Diamond League, giovedì 9 giugno, godrà di uno spettacolo-extra, non inserito nel programma del “diamante” ma di sicuro appeal per tutto il pubblico del Foro Italico che potrà ammirare dal vivo tre campioni olimpici di Tokyo: Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. In un attimo, alle 20.33, si tornerà col pensiero a quella magica giornata del 6 agosto scorso, quando gli staffettisti azzurri hanno entusiasmato milioni di italiani incollati alla tv in un rovente pomeriggio d'estate, compiendo una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Duecentodi fuoco. Tutti d'un fiato, sulla pista dell'Olimpico che sui 200 rievoca storie leggendarie, per accendere la serata delintitolato a Pietro Mennea, tuttora primatista d'Europa della specialità (19.72). La quinta tappa della Wanda Diamond League, giovedì 9 giugno, godrà di uno spettacolo-extra, non inserito nel programma del “diamante” ma di sicuro appeal per tutto il pubblico del Foro Italico che potrà ammirare dal vivo tre campioni olimpici di Tokyo: Filippo, Faustoe Lorenzo. In un attimo, alle 20.33, si tornerà col pensiero a quella magica giornata del 6 agosto scorso, quando gli staffettisti azzurri hanno entusiasmato milioni di italiani incollati alla tv in un rovente pomeriggio d'estate, compiendo una ...

