Ultime Notizie – Erdogan | “Domani sentirò Putin e Zelensky”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l'intenzione di tenere colloqui telefonici con le controparti russe e ucraine Vladimir Putin e Vladimir Zelensky Domani. Parlando con i giornalisti turchi di ritorno dall'Azerbaigian, Erdogan ha fatto riferimento alla questione dell'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato: "Naturalmente, la Russia non guarda a queste cose positivamente. Prima di tutto, la Russia è particolarmente preoccupata per la questione finlandese. Perché? Perché è un paese di confine, quindi non supporta l'adesione della Finlandia alla Nato. In realtà, la Russia non ha sostenuto l'adesione di nessuno dei paesi scandinavi alla Nato. Sogniamo che questa guerra tra Russia e Ucraina finisca in pace il prima possibile, ma sembra che ogni giorno gli eventi si stiano sviluppando ...

