Stranger Things 4 | la nascita di Vecna | Al 95% realizzato senza CGI

I Fratelli Duffer hanno parlato di Vecna e hanno sottolineato che, al 95%, il villain della quarta stagione di Stranger Things è stato realizzato senza l'uso di CGI. A quanto pare, il 95% di Vecna è stato realizzato senza l'utilizzo di CGI. Questo è quanto asserito dai Fratelli Duffer che, nel corso di un panel Netflix, hanno parlato della genesi del villain della quarta stagione di Stranger Things. I Fratelli Duffer hanno deciso di portare in vita Vecna sfruttando soprattutto effetti artigianali e pochissima CGI - a quanto pare, soltanto il 5% del villain della quarta stagione di Stranger Things è stato realizzato in digitale.

