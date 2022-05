Sinner-Rublev in tv domani: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di domenica 29 maggio 2022) Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev in occasione degli ottavi di finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. Il giovane tennista italiano ha sconfitto Mackenzie McDonald al terzo turno, in tre set, seppur soffrendo per un piccolo problema fisico all’altezza del ginocchio; buona chance di approdo ai quarti per Sinner, sebbene siano da valutare le sue condizioni. Qualora l’altoatesino riuscisse a performare a pieno regime, potrebbe realisticamente dar filo da torcere al russo Rublev, leggermente favorito dal pronostico. Il moscovita è un’autentica macchina da vincenti, ma soffre talvolta i frangenti clou dei match più importanti e, spesso, dopo tante prodezze, tende a perdersi un bicchier d’acqua. La mentalità vincente è invece una delle qualità più ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Jannikaffronterà Andreyin occasione degli ottavi di finale del tabellone principale del. Il giovane tennista italiano ha sconfitto Mackenzie McDonald al terzo turno, in tre set, seppur soffrendo per un piccolo problema fisico all’altezza del ginocchio; buona chance di approdo ai quarti per, sebbene siano da valutare le sue condizioni. Qualora l’altoatesino riuscisse a performare a pieno regime, potrebbe realisticamente dar filo da torcere al russo, leggermente favorito dal pronostico. Il moscovita è un’autentica macchina da vincenti, ma soffre talvolta i frangenti clou dei match più importanti e, spesso, dopo tante prodezze, tende a perdersi un bicchier d’acqua. La mentalità vincente è invece una delle qualità più ...

Advertising

TommasoGiulia12 : RT @anxstennisboy: Aliassime non merita la top 10, Ruud non merita la top 10, Hurkacz non merita la top 10, Sinner non merita la top 10, Fr… - AndreaS88791765 : @Modasala1 @GeorgeSpalluto Sinner è 2-1 negli H2H con Rublev,e quella volta che ha perso si è ritirato dopo 3 game. - anxstennisboy : Aliassime non merita la top 10, Ruud non merita la top 10, Hurkacz non merita la top 10, Sinner non merita la top 1… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: #TENNIS L'ennesimo infortunio di Jannik Sinner in questo 2022 e la preoccupazione è evidente. Scopriamo le condizioni dell'al… - OA_Sport : #TENNIS L'ennesimo infortunio di Jannik Sinner in questo 2022 e la preoccupazione è evidente. Scopriamo le condizio… -