Salernitana | Sabatini | 'Ci sarano 4-5 nuovi acquisti Il prossimo dovrà essere un campionato competitivo'

(Di domenica 29 maggio 2022) Walter, direttore sportivo della, si è espresso ai microfoni de Il Mattino in merito alla prossima stagione: "Il...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Sabatini: 'Bonazzoli? E' tra i migliori attaccanti italiani, ma il suo futuro qui dipende da lui' https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Sabatini: 'Bonazzoli? E' tra i migliori attaccanti italiani, ma il suo futuro qui dipende da lui' https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Sabatini: 'Bonazzoli? E' tra i migliori attaccanti italiani, ma il suo futuro qui dipende da lui' https:/… - napolimagazine : SALERNITANA - Sabatini: 'Bonazzoli? E' tra i migliori attaccanti italiani, ma il suo futuro qui dipende da lui' - apetrazzuolo : SALERNITANA - Sabatini: 'Bonazzoli? E' tra i migliori attaccanti italiani, ma il suo futuro qui dipende da lui' -

: "Basta infarti, la prossimasarà competitiva". Le dichiarazioni del dirigente granata Walterha parlato così al Mattino della prossima stagione che aspetta la ...(Getty Images) tutte le notizie difuturo Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [...Curioso caso di rinnovo in casa Salernitana. Come riporta TMW, il club di patron Iervolino per il campionato 2022/23 avrà sotto contratto anche un altro allenatore oltre a ...Il ds della Salenitana, Walter Sabatini, nel corso di un'intervista ha fatto il punto sui futuri di Federico Bonazzoli e di Simone Verdi ...