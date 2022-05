Putin a Scholz e Macron | “Pronto al dialogo con Kiev”

(Di domenica 29 maggio 2022) MOSCA –ha espresso la sua disponibilità alcon. Lo scrive la Tass, citando il servizio stampa del Cremlino. “E’ stata data speciale attenzione allo stato delle cose sul binario dei negoziati, che è congelato a causa di. Vladimirha confermato che la Russia è aperta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamoa negoziare” Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” Trump sulla crisi ucraina: “è intelligente, i nostri leader stupidi” L’Ue finanzierà l’acquisto di armi contro la Russia ...

Advertising

vitopetrocelli : Putin ha sentito al telefono Macron e Scholz. Nessun cenno al magnifico e progressivo piano di pace di Repubblica-Draghi-Di Maio. - Adnkronos : Il presidente russo Vladimir #Putin, in una telefonata con Scholz e Macron, ha detto di essere pronto al dialogo co… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin a Macron e Scholz: 'La Russia è pronta a riprendere il dialogo con Kiev' #ANSA… - realDonatoTramp : RT @ImolaOggi: Il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz hanno avuto il coraggio di chiedere a Putin di liberare i 2.5… - tetiba1 : RT @valy_s: Il portavoce del Cremlino riferisce che #Putin, #Scholz e #Macron hanno concordato di continuare a sentirsi telefonicamente. La… -

Viene fatto notare che l'Eliseo ha confermato quanto reso noto dal Cremlino sulla 'promessa' fatta da, a Macron e, di 'accordare un accesso delle navi al porto' di Odessa 'per l'...Siamo al 95° giorno di guerra in Ucraina e ancora non si vede una via che conduca alla fine delle ostilità. Il presidente francese Macron e il cancellieresi sono appellati a: "Cessate il fuoco e ritirate le truppe". La risposta è stata una tiepida apertura: "Pronti a dialogare con Kiev, se viene fermato l'invio delle armi". E mentre da ...Il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz hanno chiesto a Putin di intavolare “negoziati diretti e seri” con Zelensky, ma il Cremlino si è limitato a dire che “la Russia è pronta a ...E mentre da Odessa fanno sapere che hanno «missili per affondare la flotta russa nel Mar Nero», Zelensky annuncia che sull’arrivo di armi da parte degli alleati aspetta buone notizie nei prossimi gior ...