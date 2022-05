Napoli, è rebus portiere: dai rinnovi ai possibili acquisti. Le ultime (Di domenica 29 maggio 2022) Continua il rebus portiere in casa Napoli, dai rinnovi di Ospina e Meret fino ai possibili acquisiti Il Napoli, oltre alla situazione Koulibaly, deve risolvere i rebus portieri. Su tutti i rinnovi di Ospina e Meret, che ancora non sono arrivati. Sul colombiano diverse squadre di Liga e la sensazione è che possa lasciare in estate. Per l’italiano, invece, la possibilità del rinnovo è concreta anche se non mancano le avance da altri club. Tra le idee di Giuntoli per gli acquisti ci sono Sirigu, Vicario e Gollini. Il primo arriverebbe dal Genoa, appena retrocesso. Sugli altri due è forte la concorrenza della Lazio per il portiere dell’Empoli, mentre sull’ex Tottenham ci sarebbe la Fiorentina. Lo scrive Il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Continua ilin casa, daidi Ospina e Meret fino aiacquisiti Il, oltre alla situazione Koulibaly, deve risolvere iportieri. Su tutti idi Ospina e Meret, che ancora non sono arrivati. Sul colombiano diverse squadre di Liga e la sensazione è che possa lasciare in estate. Per l’italiano, invece, latà del rinnovo è concreta anche se non mancano le avance da altri club. Tra le idee di Giuntoli per glici sono Sirigu, Vicario e Gollini. Il primo arriverebbe dal Genoa, appena retrocesso. Sugli altri due è forte la concorrenza della Lazio per ildell’Empoli, mentre sull’ex Tottenham ci sarebbe la Fiorentina. Lo scrive Il ...

