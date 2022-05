Napoli: 41enne accoltellato dopo lite nel traffico (Di domenica 29 maggio 2022) Napoli. Una lite per questioni di viabilità finisce con un accoltellamento. E’ accaduto a Napoli nella notte. Era circa l’una circa quando un 41enne incensurato di Arzano è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Posillipo. L’uomo era stato ferito, probabilmente con un coltello. Napoli, ferito dopo lite per viabilità Sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 29 maggio 2022). Unaper questioni di viabilità finisce con un accoltellamento. E’ accaduto anella notte. Era circa l’una circa quando unincensurato di Arzano è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Posillipo. L’uomo era stato ferito, probabilmente con un coltello., feritoper viabilità Sul L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

