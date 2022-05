Milan, Pioli: «Non eravamo i più forti, lo siamo diventati. Ibra fondamentale» (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore del Milan Pioli ha raccontato a Che Tempo Che Fa la vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri Intervistato a Che Tempo Che Fa, l’allenatore del Milan Stefano Piolo è tornato a parlare dello scudetto conquistato una settimana fa. AMATO DA SUBITO – «I tifosi mi hanno accettato per quello che sono, io faccio tutto con passione ed entusiasmo. Questo mi ha riempito di orgoglio e di gioia». MOMENTO PIU’ DIFFICILE – «Credo la sconfitta nel derby di Coppa Italia. Abbiamo perso una partita in cui volevamo andare avanti nella competizione e poi avevamo una partita con la Lazio. A detta di tutti il nostro calendario era il più difficile, vuol dire che abbiamo fatto un grande percorso. Non eravamo i più forti ma lo siamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore delha raccontato a Che Tempo Che Fa la vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri Intervistato a Che Tempo Che Fa, l’allenatore delStefano Piolo è tornato a parlare dello scudetto conquistato una settimana fa. AMATO DA SUBITO – «I tifosi mi hanno accettato per quello che sono, io faccio tutto con passione ed entusiasmo. Questo mi ha riempito di orgoglio e di gioia». MOMENTO PIU’ DIFFICILE – «Credo la sconfitta nel derby di Coppa Italia. Abbiamo perso una partita in cui volevamo andare avanti nella competizione e poi avevamo una partita con la Lazio. A detta di tutti il nostro calendario era il più difficile, vuol dire che abbiamo fatto un grande percorso. Noni piùma lo...

