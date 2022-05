Advertising

napolista : Mastella: «La contestazione a #Vigorito è un gesto di imbecillità sportiva da parte di pochi pseudotifosi» Il sind… -

Un fulmine a ciel sereno anche dettato dalladella tifoseria nei confronti dello stesso Vigorito per la mancata promozione in A., primo cittadino di Benevento, ha promesso che ...Oreste vattene via!" , il testo di un messaggio diad un club e ad un presidente che ... La manovra diSono già partite le manovre per far rientrare la situazione, ne ha parlato ...Per questo, comprendiamo l’amarezza e la profonda delusione del presidentissimo Oreste, che lo hanno portato alla decisione di rimettere il titolo sportivo nelle mani del sindaco. Non c’è un futuro ne ...Clemente Mastella ha commentato la clamorosa decisione di Oreste Vigorito di lasciare la società sannita del Benevento.