Advertising

Calciomercato.com

Per il tifoso juventino, guardando al calendario, il 28 Maggio è sinonimo di, ma anche di ...e Real Madrid. Ripenseremo a cosa poteva essere e non è mai stato, per noi, il 28 Maggio. ...In attacco è ballottaggio tra Rodrygo,del City, e Valverde: l'uruguaiano è favorito. Solo cinque giocatori titolari dei blancos erano in campo anche nel 2018 contro ilin una finale ... Liverpool, incubo Courtois: Salah batte il record di tiri in porta in una finale di Champions Il Real Madrid trionfa. Carlo Ancelotti, il primo allenatore a guidare una squadra in cinque finali di Champions, diventa il primo a vincerne quattro ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Real Madrid batte 1-0 il Liverpool in finale e vince la sua quattordicesima Champions League grazie ad un gol decisivo ne ...